北農員工18人確診引消費疑慮 毒物科醫師解惑曝防疫採買要點

台北農產運銷公司爆發群聚感染，至今已18人確診，由於大台北地區蔬果幾乎都由北農供應，引起民眾消費疑慮。北農今(18)日於記者會說明，目前確診者都沒有上班，供應的蔬果都是由篩檢無虞的同仁來負責分貨，6/17和6/18兩天停工大消毒，也安排工作人員再度篩檢。林口長庚臨床毒物科主任顏宗海接受⟪中時新聞網⟫專訪時表示，目前研究顯示，新冠肺炎並不會透過食物傳染，也指出防疫採買要點。

台北農產運銷公司爆發群聚感染，至今已18人確診。(本報資料照片)

針對民眾擔憂，顏宗海指出，在醫學上目前並沒有任何研究結果或院方個案顯示，新冠肺炎會通過外包裝或食物傳播，因為病毒主要是在生物體才能存活，於物品表面並不會殘留太久。不過仍不能掉以輕心，應確實做好防疫工作，保持社交安全距離、戴口罩、勤洗手消毒。

顏宗海提醒，疫情期間外出採買需秉持快去快回原則，也不要過量囤貨，否則容易引發食物中毒風險，回到家後須在兩小時內將食材分裝保存，無論是菜類、肉類烹調時也要徹底煮熟，溫度超過70度以上才能有效殺菌。

北農確診員工包括包裝中心人員，負責分裝蔬菜送交全聯超市販售，但北農公司表示人員並無直接接觸蔬果。而全聯也回應與北農人員並無直接接觸，運送和收貨端每日也都確實執行量測體溫和酒精消毒等措施，消費者可安心購物。

(剪輯/吳怡屏)