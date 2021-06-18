嘉藥學生獲得豐沛教育資源成為獲獎常勝軍。（圖/嘉藥提供）

崑山科技大學環境工程系應屆畢業生黃品誠患有學習障礙，但大學期間積極進取，靠著比別人多2倍的時間努力，不僅保持學業成績為全系前3名，更在畢業之際考取該校環境工程研究所，繼續攻讀碩士學位，用實力證明只要肯學習，任何障礙都不是阻礙。

黃品誠高職時就讀電機科，因對環境保護和生態感興趣，便選擇報考崑大環工系挑戰新領域。由於患有學習障礙，使注意、記憶、理解、表達或知覺動作協調等能力不及常人，在聽、說、讀、寫上學習較為困難，因此黃品誠在就學過程中，看到文字會煩躁，但他並沒有選擇放棄或懈怠，反而擠出更多時間，想辦法多聽、多讀、多寫，反覆練習，直到有所獲得。

皇天不負苦心人，黃品誠一路上持續努力終於有所成果，大三時通過系上遴選，前往國立成功大學永續環境實驗所實習，並通過化學技術士丙級、下水道設施操作維護─水質檢驗乙級多張專業證照考試，在環境工程領域中，更確認自己想要學習的目標，並進一步考取崑大環工所。

環工系許蕙琳主任表示，黃品誠積極安排人生目標，正面的樂觀態度，是值得系上學弟妹們學習的榜樣。她期許黃品誠能持續努力，並藉由自身影響力，帶動系上學習的氛圍，感染大家一起朝目標努力前進。

高教路上除了自身努力、學校師長的對教育的熱忱之外，有足夠資源也相當重要！教育部給予適度教學補助，精進台灣發展學校特色，加上師長、同儕鼓勵，相信如同黃品誠同學這樣優秀的未來棟樑，肯定輩出台灣！

日前教育部公布高等教育深耕計畫補助經費，嘉南藥理大學再度獲得超過9000萬高額補助，自107年起補助經費年年增加，4年已累計超過3億4000萬元補助，加上先前2.7億教學卓越計畫補助，總補助已經超過6億，這不僅有助嘉藥提升辦學品質及發展自我特色，也讓學生獲得豐沛教育資源，在更聚焦更優化的知識領域中，培育新世代優質人才。

透過高教深耕計畫補助，嘉藥專注提升教學品質、學生學習成效、優化學生就業競爭力、發展學校專業特色及善盡大學社會責任5大面向，針對在地挑戰與需求，協助地方創生，活絡在地經濟與特色。

在提升教學及學生學習成效部分，除推動更多實務教學課程外，也積極導入業師協同教學、參訪典範廠商及創業計畫輔導，109年度間，透過實務技能演練，已輔導學生考取近3000張專業證照、完成超過2500位學生校外實習及總金額近1.7億元產學合作案，最重要的是，繼2017、2019年設置全國唯一的分析檢測技術聯盟及再生水產線人才培育基地，360度環景專業教室的建置，不只帶來嶄新的課堂體驗，搭配專業課程引導，將激發師生更多創意。