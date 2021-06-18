許多年輕人想創業，但創業風險高加上職場經驗薄弱，在台30年的大陸眼鏡一方面提供優質福利，一方面也扶植員工鼓勵創業。而知名電商平台台灣樂天市場則提供機會，扶植中小企業轉型電商，在這波疫情下業績也逆勢看漲。

大陸眼鏡成立於民國71年，原名為全國眼鏡公司。民國77年建立商標使用權和企業形象，正式更名為大陸眼鏡專業連鎖，意思是有寬廣遼闊、無限延伸之意。「眼鏡也是人的眼睛」，大陸眼鏡以此為信念，專業地為顧客配每一副眼鏡，期許給予顧客最清晰的視力，也持續在眼鏡產業中不斷專研、精進，以成為產業領頭羊。

大陸眼鏡提供各式獎金，包含：全勤獎金、年節獎金、員工生日禮金、年終獎金。就算員工因工作錯過用餐時間，大陸眼鏡還會提供誤餐費，讓員工能放心工作，不怕餓肚子，更有動力衝刺。另外，大陸眼鏡也會不定時提供員工聚餐和國內旅遊，讓員工適時放鬆，紓解壓力。

如此貼心的員工福利，讓外界好羨慕。目前大陸眼鏡已經有30家關係企業，為了永續經營，將好的服務拓展給更多顧客，大陸眼鏡鼓勵員工創業，提供良好的培訓與升遷管道，替自己打造美好未來。

台灣樂天市場是知名電子商務平台，公司想盡辦法寵愛員工，從健康、進修、娛樂，全方位照顧愛護員工的身心靈，提供年度員工健康檢查、全額補助團保、企業內/外部教育訓練課程，及海外受訓機會，各式語言課程補助，提升員工的國際競爭力。

此外，集團總部為獎勵員工，設立全球樂天賞機制，送員工免費遊日本出差交流，培養國際化視野。網路產業步調快工作壓力不小，公司不僅設有10元飲料/零食販賣機、預約樂活按摩服務，讓員工轉換心情舒壓放鬆，更有到職第1年就享有8天特休假，壽星限定的生日假爽爽放。

台灣樂天市場更是新手爸媽的神隊友，享有彈性工時，結婚禮金、子女教育獎助學金、自選式福利補助金每年1萬元，彈性選擇不同的樂天服務。

「Walk Together」是樂天市場對於消費者、店家以及事業夥伴所許下的承諾，扶植中小企業轉型電商，2008年成立至今已成功地為台灣電子商務市場注入新的活力，也為廣大的消費者提供種類繁多的優質商品、周到滿意的服務及創造歡樂的購物經驗。