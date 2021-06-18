香港藝人鄭秀文48歲，擁有「樂壇天后、百變天后」之稱，在Instagram擁有83萬粉絲追蹤，演藝工作相當忙碌的她，經常工作到凌晨半夜，並常與粉絲分享日常工作生活，今（18日）在個人IG限時動態發出一張驚人的照片，立刻引起許多粉絲的關注。

今（18日）鄭秀文PO一張背部刮痧後的照片，整個背部肌肉，包含肩胛骨、脊椎兩側、手臂外側、頸椎，都出滿了紅色的「痧斑」，裸背出現鮮紅顏色，幾乎看不到原來皮膚的膚色，畫面實在令人感到毛骨悚然！

鄭秀文整個背部肌肉，呈現鮮紅顏色。（圖/鄭秀文IG)

鄭秀文曾在社群上分享：「昨晚通宵拍攝一整天，這是早上凌晨5點30分坐車回家的路途中，身體相當地疲勞，不過做自己喜歡的事，再辛苦也值得！」她坦言。最近很忙，忙到自己也需要很大的意志，來完成任務和整理內心想法。鄭秀文1990年出道以來，舉辦過兩百場演唱會，成為全香港第三位突破紅館百場的女藝人，曾主演過15部電影，累積票房高達3.7億元港幣（約13億新台幣)，獲《Vogue》評價為「能歌擅演，時尚品味同樣絕佳」。

許多網友在底下留言回應：「真的用生命在賺錢」、「身體健康比什麼都重要！要愛護自己的身體」、「五點半怎麼還這麽美？」、「妳現在這個年紀太瘦！不太好看！聚一點福氣吧！」、「看著妳，感覺有一股滿滿的正能量」、「看到妳很瘦，覺得心疼的感覺，加油喔！」、「辛苦了！期待新電影上映！」