儘管不少知名投資人都對通膨疑慮高度示警，但美國聯準會（Fed）仍在6月利率決策會議上，重申通膨回升為暫時性的說法，財經名嘴克萊姆（Jim Cramer）表示，大宗商品通膨已經接近頂峰，一些相關股票都在下跌，市場越來越不擔心大宗商品的價格上漲。

Fed於6月利率會議上，維持基準利率0至0.25%和每月1200億美元的購債規模，並維持經濟前景不確定性，以及通膨上升為暫時性的說法，且將2021年PCE通膨預期上修至3.4%、核心PCE預期上修至3%。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）表示，通膨數據的竄升反映於後裔情時代經濟的持續反彈，受疫情影響較為嚴重的地區已經逐漸改善；此外，鮑爾除了重申高通膨的暫時性立場以外，仍不忘發出警訊，隨著經濟復甦力道強勁，需求增長的速度可能會太快，通膨或許會比Fed所預期的更高更久。

《CNBC》報導，財經節目主持人克萊姆周四（17日）表示，股市已經發出明確的訊號，大宗商品通膨已經觸底，「市場已經反映，通膨差不多快結束了」。

克萊姆指出，目前一些大宗商品相關的股票都在下跌，他舉例銅礦生產商Freeport-McMoRan，這家礦商17日股價下跌逾5%，終場下跌5.15%，以35.15美元作收，過去一個月跌幅超過20%。

克萊姆提醒，「或許市場的反映也不一定是準確的，但通膨失控的可能性可以完全排除」，在長期利率暴跌同時，大宗商品相關股票也突然崩跌，這在高通膨的情況根本不會發生。

據報導稱，美聯準會後發布最新利率預測之後，道瓊工業指數17日跌逾200點，S&P500指數中，工業、材料、能源和金融等4大領域齊收跌，唯科技股漲幅最亮眼。