台東關山鎮1名87歲黃李姓婦人（冠夫姓）於15日施打AZ疫苗，18日與家人吃午餐時，突然意識模糊倒地不起，家人報案緊急送關山慈濟醫院，到院前OHCA，經急救一度恢復心跳，後送台東馬偕仍宣告不治。關慈急診醫師表示，無法判定是否為接種疫苗所致。台東衛生局表示，將進一步了解是否與接種疫苗有關。

台東縣消防局人員表示，18日中午12時接獲婦人家人報案表示，母親吃中餐時，突然失去意識，如何叫喚都毫無動靜。婦人兒子說明，患有慢性肺部疾病的母親曾於15日至衛生所接種疫苗，16、17日連續兩天都有發燒情形，18日早上雖然無發燒，卻發現母親喉嚨多痰，已適時做處理，未料中午吃飯時突然倒地不起。

經關山慈濟醫院急救，老婦心律逐漸恢復穩定，但由於血壓偏高，肝指數也達700，肺部痰過多，考量快速轉院恐有風險，因此先穩定其血壓、心律，並持續抽痰，一度恢復生命跡象，約15點轉送台東馬偕醫院，但在15時50分到院前死亡。

馬偕表示，經醫師檢查不像疫苗引起併發症，PCR檢查也是陰性，亦無染疫，詳細死因待相驗後釐清。關山慈濟表示，老婦有慢性病，平時多在家中平躺復健，身體狀況並不好，目前無法證實由疫苗引起。

衛生局表示，台東縣約有5000名75歲以上長者接種首波AZ疫苗，出現不良反應者非常少，多為頭暈及四肢無力等輕症，突然失去意識的老婦是否與施打疫苗有關，須進一步了解分析。