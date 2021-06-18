韓國觀光綜合博覽會線上直播FAM TOUR 開放報名 19:002021/06/18 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合防疫、國門不開，韓國觀光公社為讓無法出國的民眾也能獲得韓國旅遊最新資訊，將7月7日下午1點半舉行線上直播FAM TOUR，邀請旅遊同業、航空公司、媒體朋友線上參與，欲參加者可填寫報名表，韓國觀光公社將會提早根據表單所填寫的email提供活動當日之Zoom會議室連結予參加者。 為求活動順利並準時進行，韓國觀光公社提醒報名參加者，於7月7日當天下午1點15分左右準備好上線設備及測試。 疫情不開業 新竹市運動中心教練線上見 新北第1批地籍清理標售 6／22線上開標 #韓國觀光公社 #參加者 #線上直播 #FAM #TOUR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 VW Golf 8 GTI即日起開放線上抽籤預購 GTI忠誠車主價169.8萬 16:352021/06/18 汽車情報-汽車新聞 浪LIVE讓你防疫在家 動腦答題解悶賺現金 10:082021/06/18 娛樂 元富證券攜手證交所 線上引資 11:212021/06/18 財經 線上遊賞 東北角的在地生活魅力 16:352021/06/18 生活 大東北角觀光圈 推線上成果展 10:552021/06/18 生活 疫情宅家遊台中 市府協助觀光產業開拓線上新通路 16:372021/06/18 寶島 疫情澆不熄創作熱情 復興商工學子線上展才藝 11:282021/06/18 生活 居家森友會 線上Fun心遊茂林 10:552021/06/18 生活 免費電商課程 新北助企業轉型 04:102021/06/18 地方新聞 助學生接軌世界 葳格獲核定開設雙語實驗班 18:072021/06/18 寶島 當代繪畫獎總獎金200萬 04:102021/06/18 生活新聞 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 輝瑞疫苗賺翻了 專家預測銷售額超驚人 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 他抱陽明獲利破百萬反求助 網見另一檔驚：是我也崩潰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。