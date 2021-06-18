配合防疫、國門不開，韓國觀光公社為讓無法出國的民眾也能獲得韓國旅遊最新資訊，將7月7日下午1點半舉行線上直播FAM TOUR，邀請旅遊同業、航空公司、媒體朋友線上參與，欲參加者可填寫報名表，韓國觀光公社將會提早根據表單所填寫的email提供活動當日之Zoom會議室連結予參加者。

為求活動順利並準時進行，韓國觀光公社提醒報名參加者，於7月7日當天下午1點15分左右準備好上線設備及測試。