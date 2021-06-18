TWICE近日在饒舌女星Jessi主持的談話性節目《Jessi的show!terview》，各種有趣狀況引起熱議。(影片/ 取自YouTube《Showterview with Jessi》)

韓國女團TWICE近期推出最新專輯，也特地上各大節目宣傳，日前她們在饒舌女星Jessi主持的談話性節目《Jessi的show!terview》，各種有趣狀況引起熱議；其中曾是世界第一美的子瑜，面對鏡頭仍顯得嬌羞靦腆，沒想到讓Jessi看不下去，大聲鼓勵子瑜「活得自信點，妳這麼美」，霸氣模樣讓全場歡呼。

饒舌女星Jessi從出道以來，出演各大節目都以犀利又直率的風格，不扭捏不做作意外獲得觀眾喜愛，之後也開節目《Jessi的show!terview》當主持人，許多音樂人或偶像團體都搶著上她的節目宣傳；最新一期來賓剛好是出新作品的TWICE，雙方互動製造出不少笑料，Jessi更大聊她們的優缺點，讓TWICE成員們差點招架不住。

Jessi忍不住喊話要子瑜自信一點。(圖/ 摘自《Showterview with Jessi》影片)

其中Jessi坐到子瑜面前，講到成員們爆料子瑜對金錢觀念薄弱，買東西都不比價，讓子瑜聽了不斷低頭靦腆地微笑，而Jessi講完後也對子瑜優缺點稍微點評，更一語點出她的性格，「妳的聲量很小，自信心不足」，接著還遞上大聲公，要求她和團體中幾位姐姐喊話。

過程中子瑜一臉害羞又不知所措，在工作人員送上大聲公後，Jessi突然霸氣地喊「活得自信點，妳這麼美」，當下其他成員被Jessi的喊話也感動到；不過，子瑜拿著大聲公看似架勢十足，最後也只吐出一句「我愛妳們」，讓Jessi也被打敗，但馬上稱讚她「真的很善良」。