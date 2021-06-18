台大學生會今（18）日在教務會議提案廢除國文必修課未通過，台大學生會於會後發出新聞稿，指出如此結果引起校內學生批評。台大教務長丁詩同則回應，校方對國文教學將會持續精進，會致力將閱讀與知識特色融入課程，但對於國文必修課廢存一案，也會將持續收集校內師生意見。

台大學生會表示，在今日舉行的教務會議上，台大中文系提案「大學國文免修辦法」，遭學生代表們的極力反對，卻仍以51：49兩票之差擱置提案失敗，門檻極高的中文免修照案通過；而台大學生會提案的廢除國文則未通過。

台大學生會認為，台大中文系本次提出免修辦法，只是在迴避大學國文必修正當性的爭議。

台大學生會長楊子昂表示，很遺憾無法達成廢除國文必修的目標，但對於會議要求教務處在下學期召開大學國文必修公聽會，希望校方公聽會與學生說明大學國文的必要性，不可將本次的免修辦法作為免死金牌，而是必須面對大學國文無法回應學生不同專業需求的根本性問題，才能真正達到多元發展、彈性學習的高教趨勢和台大所提倡「未來大學」的教務改革方向。

台大教務長丁詩同回應，校內已通過國文免修辦法，程度很好的同學可以免修，便通過國文課，無須再參加大學國文必修課。不過，對於國文課廢存，未來還是會蒐集校內師生意見，持續討論。

丁詩同並強調，台大國文必修課包含閱讀寫作、思辨寫作等多元面向，校方也會持續精進國文教學，並致力將閱讀與知識特色融入課程當中。