歐盟理事會18日發布新聞稿，建議將包括我國在內的8個國家及地區納入可入境歐盟及申根區從事「非必要旅行」（non-essential travel）的第三國安全名單，外交部對此表示歡迎與感謝。

依據歐盟理事會新聞稿，自即日起，歐盟會員國應逐步解除名單所列國家的合法居民入境歐盟及冰島、挪威、列支敦士登及瑞士等申根國家的旅遊限制。

歐盟決定將其他國家納入「第三國安全名單」的考量標準包括：14天內每10萬人口確診人數低於75人、7天內採陽率低於4％、各國對疫情整體應變能力、資訊及數據可信度等因素，原則上名單每兩週檢討更新。

外交部指出，自新冠肺炎疫情於去年初在全球爆發以來，歐盟已於同年3月17日起關閉外部邊境，僅允許少數在「第三國安全名單」上的國家居民可赴歐盟及申根區從事觀光旅遊等「非必要旅行」。此次歐盟理事會建議將台灣納入安全名單，與日本、南韓、新加坡、泰國、澳大利亞、紐西蘭及以色列等其他亞洲國家並列，不僅凸顯歐盟對我國政府處理疫情應變能力極具信心，也是對台灣長期防疫成果的肯定。

值得注意的是，根據歐盟相關條約規定，邊境管制及檢疫措施屬於會員國權限，因此歐盟理事會建議的「第三國安全名單」，對會員國僅具建議效力。 歐盟各會員國何時採取理事會建議，對第三國居民取消入境限制，以及於該國旅客入境時是否必須進行核酸檢測或隔離檢疫等，仍屬各國政府的權限。

外交部建議國人前往歐盟及申根國家旅行前，務必先行瞭解擬前往國家的入境及檢疫相關規定，以確保行程順利。