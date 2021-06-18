日本羽球協會公布東京奧運代表隊名單，將由男單世界球王桃田賢斗掛帥領軍，目標鎖定三金。

日本羽協為了刺激選手爭奪好成績，祭出金牌獎金1000萬日幣(約252萬台幣)，銀牌500萬日幣(126萬台幣)，銅牌300萬日幣(75.6萬台幣)，五個參賽項目都有機會站上頒獎台上，鎖定至少三金。

男單由球王桃田賢斗坐鎮，加上常山幹太，女單奧原希望與山口茜，男雙遠藤大由／渡邊勇大、園田啓悟／嘉村健士，女雙福島由紀／廣田彩花、永原和可那／松本麻佑，混雙渡邊勇大／東野有紗。

當中除了桃田賢斗外，奧原希望排名世界女單第三，僅次於台灣名將戴資穎以及大陸好手陳雨菲，山口茜則排名第五，兩人都具有競爭力。女雙方面，福島由紀／廣田彩花、永原和可那／松本麻佑兩個組合分居世界前二，爭金奪銀的機會相當高。

日本男雙兩個組合分居世界排名第四與第五，印尼的兩組人馬攻佔前兩席，台灣組和李洋／王齊麟位居第三；日本混雙排名世界第五，大陸鄭思維／黃雅瓊一枝獨秀，泰國與印尼組合的實力也不弱。