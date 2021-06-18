能源諮詢機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）報告指出，全球經濟逐減擺脫疫情低潮復甦，大宗商品牛市行情大爆發，布蘭特原油今年來漲幅達40％，預料隨著油市緊俏，今夏油價料漲破每桶75-76美元區間。

報告提到，大宗商品走大多頭來自三重因素: 全球經濟復甦、美元走弱及超級週期（supercycle）可能將至。油價也搭上這波商品漲價潮，指標布蘭特原油已站上每桶70美元，但油價這1年來大反彈，也與產油國聯盟OPEC+決心追求油市再平衡大有關係。

伍德麥肯茲報告指出，需求回溫是油市基本面改善的關鍵，該機構預估未來18個月，全球每日原油需求會暴增近600萬桶，也就是到了明年第4季，每日需求量超過1.01億桶，凌駕2019年的高峰。

原油需求暢旺，主要受全球經濟復甦驅動，隨著新冠疫苗廣為接種及經濟解封，伍德麥肯茲預測今年全球經濟成長率5％。

需求面火熱，但今年原油供給的增幅，與預估的需求增幅相比可說是杯水車薪。今年全球每日原油供給量僅增加130萬桶，反觀每日原油需求量預估年增590萬桶。

另外原油庫存驟降，反映油市緊俏。經濟合作發展組織（OECD）原油庫存量比2020年5月高峰少了1億桶，伍德麥肯茲預估今年底前原油庫存會再少1億桶，遠遠低於疫情前水位。

鑑於油市供不應求，伍德麥肯茲預測未來幾個月，油價還有上漲空間，第3季油市可能持續緊俏下，布蘭特原油今夏將漲破每桶75美元到76美元區間。交易員更樂觀，有的甚至表示油價上看每桶100美元。

不過伍德麥肯茲周四指出，如果各國政府響應聯合國的抑制全球暖化計畫，積極推動減少燃料消耗，2030年前全球油價恐跌到每桶40美元左右。而原油消耗量可能最快2023年開始就會劇減。