因應股東會延到7、8月舉行，證交所18日宣布，上市公司現金分派股息及紅利議案，如電子投票結果已達該議案法定通過決議門檻，可於延期召開之股東會前辦理除息「公告」，期在疫情非常時期，有助股東可儘早領取股息。

為因應疫情，金管會5月20日宣布，公開發行公司自5月24日起至6月30日止，停止召開股東會，致部分公司原預訂現金股利發放時程配合延後。

證交所順應股民需求，18日新增延期股東會注意事項，證交所表示，就上市公司現金分派股息及紅利議案依法須經股東會決議通過者，如其電子投票結果已達該議案之法定通過決議門檻，考量其實際股東會開會結果將不再變動，爰該等公司可於延期召開之股東會前辦理除息公告等作業，有助股東可儘早領取股息，做資產配置運用。

證交所並表示，上市公司若於延期召開之股東會前，辦理現金股利除息公告，可於董事會決議股東會延期召開之日期後，由董事會或授權董事長訂定調整配息比率、基準日及發放日等，其中，除息交易日應於股東會次一個營業日（含）以後，並應依證交所重大訊息及資訊申報作業辦法等規定辦理公告作業。

為使上市公司瞭解相關作業程序，證交所將彙整執行細節及注意事項後，編製相關問答併入「因應新冠肺炎影響延期召開股東會上市公司應注意事項參考問答集」，俾使上市公司現金股利發放作業順利進行。