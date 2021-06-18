歐洲聯盟今天正式公布將台灣納入安全旅遊名單，成員國自今天起逐漸取消對台灣非必要旅遊的入境限制，即對台灣開放觀光，但入境時包括是否持陰性證明等政策視各國決定。

歐盟27會員國6月16日在布魯塞爾開會定期審查解除非必要旅行的名單，當時即達成一致同意，將台灣、美國、香港及澳門等納入這份所謂安全旅遊的「白名單」上。而歐盟部長理事會今天正式對外公布。

這份標題為更新應取消旅行限制的國家、特別行政區和其他實體和領土當局的名單上，包括阿爾巴尼亞、澳洲、以色列、日本、黎巴嫩、紐西蘭、北馬其頓共和國、盧安達、塞爾維亞、新加坡、韓國、泰國、美國以及中國，但其中中國須以互惠為前提。

台灣也名列名單上，成員國自今天起應逐步取消對台灣入境的旅行限制。

歐盟這項決定代表開放台灣民眾觀光，但歐盟也回覆中央社記者表示，成員國逐步解除不必要旅遊入境限制，是這項文件最基本的條件。顯示入境時包括是否需持陰性證明等細項政策仍由各國決定。