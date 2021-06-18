南區慶耀聯合診70歲老醫師娘徐鳳梅（左）陪著兒子一起投入抗疫行列，而早已接種過AZ疫苗的她更是長者接種利大於弊的最佳代言人。（馮惠宜攝）

南區慶耀聯合診所小兒科醫師林恆圭負責國光國小快打站醫務，具護理師資格、70歲老醫師娘徐鳳梅陪著一起投入抗疫行列。（馮惠宜攝）

全台自6月15日開放高齡長者接種新冠疫苗，為求就近、快速施打，台中市由基層診所合力承接布建64處快打站，南區慶耀聯合診所小兒科醫師林恆圭負責國光國小快打站醫務，具護理師資格、70歲老醫師娘徐鳳梅陪著兒子一起照看長者，這對熱血母子平日熱心公益，這次也義無反顧投入抗疫行列，而早已接種過AZ疫苗的徐鳳梅更是長者接種疫苗時定心丸。

林恆圭是台中市醫師公會理事，這次市府衛生局規劃64區快打站，他統籌台中市診所協會與台中都診所協會認領17站的醫務工作；利用看診空檔負責人員召募、排班；他也負責國光國小禮堂快打站，在啟用前多次到場勘查，徐鳳梅說，兒子為了流程、動線流暢，端午節還在場勘布置。

走進位國光國小禮堂的快打站，裏頭布置井然有序，考量年長者多需要子女或看護陪同，即使採日本宇美町式打法，仍細心安排兩排座椅一邊讓長者坐定，一邊讓陪同者一起入座，並在禮堂前方布置大螢幕讓長者在接種完15到30分鐘的觀察時間可以觀看防疫常識等衛教影片。

林恆圭說，過去曾承接國小的流感疫苗接種，小朋友排隊接種，一天可打上千人，但這次新冠疫苗接種必須有嚴格的感染控制，加上首批接種的是85歲長者，因而很多細節都必須考量進去。

徐鳳梅早年在台北榮總當護士，後來先生林慶耀回台中開診所，她就在診所幫忙，她說，從事醫療工作近半世紀第一次遇到這麼嚴峻的疫情，看到很多人病死，真得很不捨，她也希望趕快幫社區民眾接種疫苗，讓疫情趕快過去；而曾接種AZ疫苗的她，就是快打站裡的活廣告，70歲穿著一身防護衣，在場內走來走去，精神毅毅，鄰里長者看到她也立馬放下對疫苗的疑慮。

當地國光里里長陳雅惠說，林家兩代醫師都熱心公益，老醫師林慶耀在世時樂善好施，醫師娘徐鳳梅則經常參與社區關懷據點活動，幫忙衛教、替長者量血壓；林恆圭更是細心的好醫師，許多小朋友都是他照看長大。這次林醫師母子一起投入快打站，鄰里看到熟悉的身影宛如吃了定心丸。