總統蔡英文於今日下午，接見台積電董事長劉德音和鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權購買各500萬劑原廠BNT疫苗一事。會面時間約1個半小時，總統府發言人張惇涵會後在記者會中表示，此次會面氣氛非常融洽。永齡基金會執行長劉宥彤晚間轉述郭台銘說法稱，他表示「任重道遠、盡力而為！」。
總統府發言人張惇涵晚間提到，蔡總統有以下四點裁示與指示，第一、蔡總統在稍早的會見上，當面、很誠懇地感謝劉董事長、郭董事長，謝謝他們的熱心義舉。
他說，第二、蔡總統指示行政院相關部會，持續密集與兩家企業進行協商，全力提供協助，務必於最短時間內完成相關授權文件，發函授權台積電及鴻海永齡基金會。
第三，後續1千萬劑疫苗的交貨期程，大家都有高度共識，一致認為「越快越好」，也一致認為，必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣，來投入後續大規模疫苗接種計劃。
第四、對於BNT原廠疫苗的洽購，蔡總統的立場非常清楚，就是「多管齊下、多多益善」。
張惇涵也轉述，會中，郭董事長講到「全島一命」、劉董事長講到「團結合力」。相信大家不分政府民間，不分中央地方，不分彼此立場，團結防疫守台灣，共同克服這一波疫情挑戰。
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