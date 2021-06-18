香港警方國安處昨動員逾500人，拘捕5名壹傳媒高層。國安處昨正式起訴當中的壹傳媒行政總裁張劍虹，及總編輯羅偉光違反《香港國安法》第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，二人將於明早（19日）被帶到西九龍裁判法院提訊。其餘被捕的集團營運總裁周達權、蘋果日報副社長陳沛敏及動新聞平台總監張志偉，消息指他們將獲保釋。

港府今公告，國安處正式起訴兩位男子，年齡分別為47歲和59歲，違反《香港國安法》第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。兩人將於今早被帶到西九龍裁判法院提訊。其餘3名被捕人仍被扣查。國安處亦向有關3間公司派遞檢控書，控告他們違反上述罪行，並通告他們須委派代表於19日早到西九龍裁判法院應訊。

港媒均報導，上述被起訴者為張劍虹，及羅偉光，而其餘仍被扣查3人將會獲准保釋候查。5名高層被捕後，《蘋果日報》今日除常出版，並加印至50萬份。凌晨有市民到旺角的報攤購買首批出版的報紙，不少人買超過一份。有報攤表示，平時《蘋果日報》一天賣60份，凌晨已賣出1800份，將再購入3000份出售。據報導，張劍虹被警方從辦公室帶走時，大聲叮囑員工「大家要頂住」，這句話成為該報頭條標題之一。