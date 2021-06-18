本土疫情未解，不只警方、衛生局忙翻，肩負北市各行政區防疫責任的健康服務中心也大喊吃不消，有內部人士抱怨，眾人必須扛起疫調、電訪、民眾洽公等庶務，還被指派為居家隔離者、確診者送防疫物資，就連不屬於中心的行政相驗工作，也要防護裝備不足的護理師24小時輪值，讓同仁暴露在風險當中。

對此，衛生局專門委員歐佳齡坦言，本土個案確診已經超過4000人，各地衛生人力嚴重不足，才請健康服務中心執行，這是沒辦法的事。她說，爆料者所稱的防水外套為隔離衣，且各中心都設防護裝備，不夠也可以去衛生局領，因此沒有裝備不足、不齊全的問題。

歐進一步指出，行政相驗程序中，處理確診者、疑似確診者遺體的為專業醫師，而非健康服務中心的護理師，這群人所要做的事，是協助現場相關防疫作為，而非處理死者，且裝備也相當齊全，不會讓同仁暴露在危險中。

台北市12行政區都設有健康服務中心，也就是俗稱的衛生所，每間會依照規模進駐10到20位護理師，與相關行政人員，平時除了處理民眾洽公業務，也要處理各項掃地、值總機等庶務。

「大家只想把事情丟給我們。」有內部人士抱怨，自疫情爆發以來，除了要協助疫調、協助開立居家隔離通知單之外，居家隔離者、快篩陽性者的防疫關懷包運送也落到他們頭上，必須安排便當店送餐，若對方不送還需要親自出勤，還有打不完的確診、居隔個案電訪。

他指出，中心內只有10到20位護理師，卻要扛起整個行政區的防疫業務，另外還精神障礙個案、列管個案的電話訪視，還有衛生局無時無刻丟下來的緊急業務跟統計報表，接下來疫苗接種也少不了他們，憂心還要當北市聯合醫院及其他院所的免費人力。

另名內部人士則透露，近期連遺體的行政相驗，都需要健康服務中心派員去，據北市衛生局行政相驗作業流程，明明是由聯合醫院統一聯繫和分配專業醫師前往，卻又把壓力下放給中心的護理師，相關配備也只有護目鏡、口罩、加1件防水外套等，卻要面對確診者或疑似確診者遺體，讓不少同仁飽受壓力。