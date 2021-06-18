台北市大同區18日下午發生擄人未遂案件，1名男子行經延平北路時，突遭1部車輛攔下，車內5人將男子強押上車，但車子發動行駛不到50公尺，被害人便趁車門未關時跳車，5嫌見狀火速開車離去，全案正由警方偵辦中。

據指出，下午4時許被害人行經延平北路、伊寧街口，疑似跟監多時的車子便隨後跟上，接著有5人包圍對方，將他強拉上車。

被害人隨後趁車門未關機警跳下，但事後也未向警方報案，反而自行離去，大同警方現已調閱監視器追人，全案不排除是債務糾紛，現正深入追查中。