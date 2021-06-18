海巡署日前遭爆，原本要給台中海巡基層人員施打的疫苗，被署本部、各科室、巡防區的長官搶先打，管轄基隆、新北部分地區的第二岸巡隊也被爆高層搶打，怒酸「海巡總不會讓人失望！」第二岸巡隊澄清，有先爭取基層漁港安檢所同仁施打，卻被疾管署拒絕，僅同意基隆港務業務相關人員才能施打。

有漁港安檢所基層人員17日在「爆料海巡」PO文指出，不只中部有這種問題，基隆岸巡隊也有高層搶打疫苗的現象，5月15至17日，基市府提供84劑疫苗給岸巡隊施打，但名單內除了基隆商港安檢所同仁外，卻還出現了「非第一線海岸防疫工作人員」的隊部同仁。

「根本置第一線同仁的染疫風險於度外！」他說，除商港同仁已施打完畢，豈料隊部高層及幕僚竟也可優先施打，不顧真正面對危險環境的第一線漁港安檢所同仁，行為自私，他不奢求海巡署的口頭講立，只希望能向疾管署協調這個問題。

「爆料非實情。」第二岸巡隊表示，疾管署15日確實核撥疫苗給基隆港務相關人員，而基隆商港安檢所則有50個施打名額；但因商港安檢所僅27名士官兵，所以剩餘23劑，岸巡隊有爭取撥給漁港安檢所士兵施打，不過卻被疾管署拒絕，疾管署只同意給「和基隆港務業務相關人員」施打。

第二岸巡隊表示，由於無法撥給漁港安檢所，所以才爭取留在隊部，並用公開抽籤方式決定施打的人員，過程都有錄影；另外也已將有施打意願的安檢所士兵造冊完畢，目前新北市衛生局已陸續通知新北市漁港安檢所士兵施打，基隆市衛生局目前則以85歲長者為優先，基隆市漁港安檢所士兵需等基市衛生局通知。