小S（徐熙娣）人美心也美，日前才響應好友賈永婕的熱心暖舉，低調捐一台「救命神器」HFNC給一線醫護人員，近日她更在Podcast節目《老娘的老娘》自爆當年會點頭嫁老公許雅鈞的兩關鍵原因，而她其實也不解外界為何會覺得她嫁入豪門生活悲慘。

小S在最近一集Podcast與徐媽媽暢談如何判定一個男人是可以託付終生的人，與許雅鈞(Mike)結婚16年的她，也大方分享自身經驗，透露當年覺得老公可以嫁的原因，是許雅鈞除了對她好，對她的家人也非常好。小S認為懂得謝謝女方這點非常重要，例如老婆生小孩、女朋友幫忙照顧另一半的爸媽，若男生懂得感謝，那就是貼心。

其實小S在上一集的節目中，也坦言不解為何大家覺得她嫁入豪門是一個悲慘人生，更直呼大家別幫她寫劇本了，「他們一直都覺得小S事業順利，一切都順利，唯獨就是婚姻，老公不斷吃喝玩樂，她還要幫老公擦屁股，又要面對公婆給她生孩子的壓力，然後又不知道兩個大小姑對她怎麼樣什麼的，就幻想我在豪門裡面的生活是非常悲慘，我出來都是強顏歡笑，真的不是。拜託不要再幫我寫劇本了！」徐媽媽聽完也為女兒掛保證，表示小S過得很幸福。

「而且我講出來你們會覺得騙人，但真的就是這樣。」小S更分享與婆家人平常互動，她說大姑是個一心只有大愛、非常善良的醫生，小姑則是開茶店且獨立的女性，姊妹倆都充滿著愛，時不時就會把她拉到角落，問她有什麼不開心，例如老公說話佔有慾比較強，若想抱怨可以找她們，她們可以陪她一起說老公壞話。

小S更大讚公公愛家人修養又好，而婆婆個性可愛，婆媳頂多為了小孩子要不要吃藥、複習功課等問題，偶爾會有點意見不同，但兩人感情好到像親母女。小S也自誇是好媳婦，透露婆婆都會稱讚她說：「熙娣真的是最孝順，每次出門前、還是回家後都會跟我講。」小S說因為做父母最想知道小孩人在哪。