對於政府同意授權台積電以及永齡基金會購買BNT疫苗，並提出「四點作法」，大陸國台辦發言人馬曉光晚間透過書面表態，指出上海復星擁有BNT疫苗在大陸和港澳台的獨家商業權益，但民進黨發布的新聞稿刻意迴避事實，且「謊稱所謂國際採購合約」，他批評，此刻民進黨還在做政治文章，試圖歪曲台灣企業對大陸公司的商業採購。

對於鴻海創辦人郭台銘成立的永齡基金會和台積電欲代表政府洽談購買共1000萬劑的德國BioNTech（BNT）疫苗等議題，大陸國台辦今日罕見迅速以發言人馬曉光名義發出以「奉勸民進黨當局不要在疫苗問題上繼續進行政治操弄」為題的書面「表態」作回應。

馬曉光說，一個多月來，台灣疫情無法有效控制，而疫苗緊缺情況始終未有緩解，一些政黨、縣市、團體和人士積極聯繫洽購，並不斷呼籲民進黨開放引進大陸疫苗，或購買上海復星醫藥集團代理的德國BNT的mRNA新冠疫苗，但民進黨卻對洽購疫苗百般設置障礙。

馬曉光稱，上海復星醫藥集團參與研發並擁有BNT疫苗在中國大陸和港澳台的獨家商業權益，該公司早就明確表示願意將疫苗服務於台灣同胞，並且一直在積極推進向台灣提供這款疫苗。

他說，希望台灣縣市、民間各方與復星公司依照正常商業規則早日達成疫苗治購協議，讓台灣民眾早日用上急需的疫苗。

他質疑，「民進黨當局發布的新聞稿，刻意回避上述事實，甚至謊稱所謂『國際採購合約』等等，他們意欲何為？」，在台灣民眾急盼獲得疫苗的此刻，民進黨還在做政治文章，混淆視聽，試圖歪曲台灣縣市、企業和機構對大陸公司的商業採購。

企業採購捐贈BNT疫苗，政府四點作法包括：一、發函授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；二、交貨期配合國際疫苗採購情形，以及原廠產能來共同商定；三、台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作；四、政府也會在德國政府協助下，持續與德國BNT原廠、代理商採購疫苗，供今後需求。