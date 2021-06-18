吳姓竊嫌專偷含鉑金高價汽車零件。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

吳姓竊嫌專偷含鉑金高價汽車零件。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化警分局轄區近期發生多起車輛觸媒轉換器遭竊案，經新市分駐所員警調查，發現台南多區也有類似竊案，經深入查辦，昨日晚間終於在東區逮到吳姓竊嫌，於其住處查扣竊得之觸媒轉換器2組、含氧感知器12具等贓、證物，並將吳嫌送台南地檢署偵辦。

善化分局表示，經分析相關監視影像，透過情資分享平台、跨域犯罪防制平台整合，發現楠西、南化區亦發生手法、行竊標的均相同之竊案，於是與玉井分局及刑事警察大隊偵三隊共組專案小組深入查辦。

經專案小組整合資料後，17日晚間持搜索票、拘票於東區56歲吳嫌緝捕到案，經搜索其住處後，查扣行竊所得之觸媒轉換器2組、含氧感知器12具、做案用板手2支及失竊車牌2面、做案車輛使用之擾流尾翼等贓、證物。

據了解，車用觸媒轉換器含鉑金等貴金屬成分，是高單價零件，而且國際原物料價格持續上漲，每個市場價值從數萬元起跳，近來台南各地屢傳車輛觸媒轉換器遭竊無法使用，經查吳嫌在台南已犯案10多起，專案小組正持續溯源並擴大偵辦中。

善化警分局長歐祖明呼籲民眾，應特別注意停放車輛之安全，若發現周遭有可疑人事物，請立即撥打110報案專線或逕與轄區分駐（派出）所聯繫，員警接獲報案後，均會立即派員查處，以維護社會治安。