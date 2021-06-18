基層醫護穿著厚厚防護衣，在快打站幫民眾接種，不到兩個小時就大汗淋漓。（陳俊宏提供／馮惠宜台中傳真）

台灣社會拼解封，除精準疫調、還要加速普及疫苗接種率，台中市率全國之先提出「疫苗快打站」計畫，在18家專責醫院、29區衛生所外，佈建64處社區快打站，除了市府民政、衛政系統動起來，基層醫師放下診所工作熱情投入，大台中診所協會理事長陳俊宏說，大家就是希望早點築起防護網，讓台灣社會早日解封。

早在五月中旬國內爆發新冠肺炎社區感染，台中市300多位基層醫師成立防疫自願軍，6月15日因應中央擴大為85歲以上長者等前六類人員施打，台中市首度全面啟用64處社區快打站為民眾接種，大台中診所協會、台中都診所協會、台中市山海屯診所協會共同響應，召募基層醫師、護士以及行政人員投入疫苗施打作業。

大台中醫師公會理事林恆圭說，佈建快打站，是相當龐大的工程，前置作業費很大的功夫，一開始要號召診所醫師參與並提供可投入的時段，不只醫師，還要有護士、行政人員，讓他感動的是基層的醫師踴躍響應，兩天就有300多位醫師參與。

但疫苗來的時間不確定，地點也多次變更，這次64站同步開打光硬體佈建就改了9次，軟體也多次修改，讓民眾接種完後可以離線登錄。

他也說，經過這次為高齡長者接種的經驗，在不求快的速度下，1個上午可以打200到300人，但如果真正動起來，台中市一天要打5萬人次沒有問題。

大台中醫師公會理事長陳俊宏坦言，穿著防護衣、戴護目鏡、N95口罩，不到兩小時，滿身大汗，為了避免穿脫，醫護們盡量工作時忍著不上廁所，而不少醫師白天在快打站忙完後，晚上持續看診，他強調，大家都是社區裏基層診所的醫師，快打站照顧的也是社區民眾，大家不怕苦，為的就是台灣趕快解封，恢復到以前的生活。

台中市衛生局統計這批73500劑AZ疫苗，台中市共接種76967人，達成率百分百；其中64處快打站一共完成48515人次接種，佔63％，衛生局長曾梓展說，台中市以疫苗接種合約注射醫院為基礎，基層診所發揮螞蟻雄兵的力量協助市府佈建快打站，個個都充滿熱情與使命感投入抗疫行列。