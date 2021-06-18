近半月來台南山區頻有陣雨，南化水庫蓄水率從5月30日的7.97％陡升至18日傍晚的86.89％，在持續越域引水加持下，估計近日即可達180尺滿庫水位，對台南市民生用水大有助益。

台南市山區從5月30日鋒面進入後即常有陣雨，截至6月17日止，南化水庫進帳水量就有7883萬噸，由於南化水庫及旗山溪甲仙攔河堰上游集水區同時都有降雨，光是從甲仙攔河堰越域引水量就達3824萬噸，水情好時每天「水」力全開引水270萬噸。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，在極端氣候下，為了抗旱，水資源操作趨於保守，一定要把水留在水庫才安心，旗山溪的水若不引至南化水庫存放也是浪費，在水情許可下，高雄仍每日持續供應清水給台南約10萬噸，減少南化水庫出水，希望南化水庫及早滿庫，才像吃下一顆定心丸。

據氣象資料，本周至下周還有降雨機會，或加上持續越域引水，南化水庫近日即可能滿庫溢流；去年下半年因降雨少，南化水庫遲至8月27日才滿庫溢流；前年因為夏日雨量豐沛，6月14日就滿庫溢流。

據水利署水情資訊，南化水庫蓄水量截至18日傍晚為7905萬噸，蓄水率86.89％，水位來到177.56公尺，離滿庫180公尺只剩不到3公尺，只需再1000多噸即可滿庫。曾文水庫蓄水量則為1.16億噸，蓄水率22.87％，曾文、烏山頭水庫水量合計1.63億噸，蓄水率27.72％。