犯保協會對於疫情期間家庭經濟陷入困境的馨生人家庭，提供米、醬油及罐頭等民生物資及生活用品資助。(犯保協會提供)

本土疫情升溫，全國進入三級警戒，嚴重衝擊許多商家及個人生計。為此，財團法人犯罪被害人保護協會規劃「紓困振興、我們有心(馨)」方案，除可提供經濟困頓的犯罪被害人(韾生人)家庭民生物資、生活用品外，並評估資助每月1萬2000元的緊急資助金，最長6個月。

犯保協會表示，疫情升溫，全國提升三級警戒，各行各業皆受影響，由於馨生人家庭本已因被害事件造成家中經濟困頓，又因疫情嚴峻而面臨工作減少、收入降低及失業等情形，犯保協會全國各分會已規劃「紓困振興、我們有心(馨)」紓困振興方案，加強對於經濟弱勢或從事小規模營業的馨生人電訪關懷，除已協助多名馨生人申請政府的紓困方案，更運用協會資源來協助馨生家庭。

犯保協會指出，馨生人紓困方案包括：1.馨生人受到疫情影響造成失業、收入減少或支出增加等情形評估，提供緊急資助金，金額可從6000元提高至1萬2000元，為期3個月，並可延長至6個月

2.對於家庭經濟陷入困境的馨生人家庭，提供米、醬油及罐頭等民生物資及生活用品或媒合物資捐贈資源；2.加強對於經濟弱勢或從事小規模營業之馨生人進行電訪關懷；3.協助馨生人於線上或實地申請政府公告之紓困4.0方案；4.辦理相關會議活動所需，優先採購營業馨生人之產（商）品；5.對於馨生人於疫情期間提供適當之情緒支持。

犯保協會強調，疫情期間雖然為生活帶來許多不便，也對許多人的身心狀況造成衝擊，但犯保協會全體工作人員會堅守岡位，持續在防疫期間關懷及協助馨生人，不論是法律權益保障、身心舒壓關懷或維持生計等，讓馨生人的權益不受影響，讓每一份溫暖與愛不因疫情而改變，讓關活與陪伴用不同的形式延續下去。