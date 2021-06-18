台灣國產疫苗議題近日炒得沸沸揚揚，連美國有線電視新聞網《CNN》都十分關注，今（18）日甚至釋出該台記者採訪高端疫苗廠商的影片，針對高端疫苗在還不確定保護力情況下，15日就宣布向衛福部食藥署申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權（EUA）一事，緊咬相關問題。對此，高端回應「若不打疫苗，那不是更沒有保護力」。

由於高端疫苗保護力至今仍不明確，但製造廠商15日就向衛福部食藥署申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權，這舉動讓美國有線電視新聞網《CNN》記者都堪憂，因此特地訪問高端總經理陳燦堅，犀利問道「對於那些不願意施打的民眾，該如何說服他們疫苗療效？」並提出質疑「既然你們還不確定疫苗的有效保護力為何，現在申請緊急授權是否太早？」暗指高端疫苗申請緊急授權（EUA）可能太草率、魯莽。

面對國內外對高端疫苗存有疑慮，高端海外發展經理唐克漢（Paul Fure Torkehagen）強調「若不打疫苗，那不是更沒有保護力？通常二期試驗只做數百人，但是我們做了3800人，所以我們希望取得大量的安全性數據。」而總經理陳燦堅也堅稱「最終數據公開透明，相信能說服大眾」，最後更不忘掛保證直言「（高端疫苗）絕對沒問題」。

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