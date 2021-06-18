由第九工作室研發、魔方數位代理營運的二次元策略攻防手遊《核芯：利希特》，今（18）日公開首支宣傳影片及遊戲特色介紹，展示了神秘的未來末日世界，官方並預告近期將開放刪檔封測及豐富的CB福利活動，請玩家拭目以待。
在遊戲中，玩家將扮演與戰術「適格體」連結的指揮官，帶領人型戰鬥電腦【適格體】一起抵抗來自星海的外星生命體「勒維亞」的入侵，並守護人類的未來，進而發現隱藏在星空之後的秘聞，遊戲劇情跌宕起伏，劇情愛好者千萬不要錯過。
《核芯：利希特》除了故事題材新穎之外，在戰鬥中，玩家將圍繞雙方的【核芯】進行戰略部署及攻擊、防守，依據玩家不同的策略安排，將面對瞬息萬變的挑戰，隨時都有可能被擊潰或找到反擊機會，讓遊戲更具策略樂趣。其中還有獨創3D模型手動部署、自動戰鬥策略、Roguelike、區域探索等模式，再加上豐富地圖要素，多種遊戲玩法，讓玩家腦洞大開又能輕鬆享受攻略快感。
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