一名章小姐今（18）日到北市士林夜市旁一家燒餅名店，買了3個燒餅，竟全都是焦黑的，當下向店員反映，並要求更換沒焦黑，沒想到卻遭拒，令她無奈又傻眼。對此，燒餅店林店長做出回應。

章小姐到士林燒餅名店，買3個燒餅卻全都烤到焦黑，要求更換遭店員拒絕。（照片/民眾章小姐 提供）

位在北市士林基河路上，開業超過40年的人氣燒餅店，章姓網友（18）日po文表示，疫情前常來買燒餅，有著北方基因的她，對麵食無法抗拒，下午外出辦事順道前往購買，不過在現場一看發現燒餅都烤焦了，由於怕被說是奧客，委婉和店員商量要求更換，但卻遭到拒絕。章小姐無奈表示，難道消費者要忍氣吞聲吃「瑕疵品」嗎？並透露回家把所有問題（烤焦黑）處裡完，剩蛋餅皮了，文末她詢問大家意見「如果是你，會怎麼處理？」

章小姐無奈，買到焦黑的燒餅，店員卻不讓她換。（照片/民眾章小姐 提供）

網友紛紛表示「烤焦了硬要賣，店家太誇張」、「疫情嚴重就很難過了，還遇到這種的，更難過⋯下次不要去買了」、「沒有下次」、「這看起來很難下嚥，如果是我更換被拒，我以後絕對不會去買，這個東西直接丟垃圾桶（我是孬種）」。

章小姐忍氣吞聲將3個焦黑的燒餅帶回家。（照片/民眾章小姐 提供）

章小姐接受《中時新聞網》記者電訪表示，下午她點完商品後，是第二輪起鍋的第一位客人，店員打包她所買的3個燒餅全是焦黑，立即反應想換其他的，卻得到店員以「都一樣」為由而拒絕。章無奈表示，已多次來購買從未遇過，拿了3個焦黑的燒餅回家，讓她相當不開心。

林店長表示，若客人反應燒餅問題要求更換，決不會拒絕。（照片/游定剛 拍攝）

《中時新聞網》記者（18）日下午實際走訪，拿出投訴人「焦黑燒餅」的照片，林店長則回應「確實比較黑了點」，對於焦黑燒餅不可換惹議，開業40年的林店長表示，這其中可能是誤會，店員當下的回答，應是整鍋烤的狀態都一樣，接著林也自信地說，基本上客人都敢拿來換，就算是隔天或吃過，多年以來的處理方式，他們都是直接更換或退錢，也從未接過客人有這樣的反應。

章小姐購買的燒餅（左），店家拿出一般出爐的燒餅（右）。（照片/游定剛 拍攝）

消費爭議層出不窮，民眾與商家交易時，必需做好充分的溝通，便免不必要的紛爭，這回在章小姐的消費經驗裡，恐怕留下不好的印象，而究竟燒餅有沒有烤焦，照片自然給答案了。

士林夜市基河路上，超過40年的人氣燒餅名店。（照片/游定剛 拍攝）