第二批共24萬劑莫德納疫苗已於今（18日）下午順利抵台，食藥署拚6月25日完成檢驗。（食藥署提供）

第二批共24萬劑莫德納疫苗已於今（18日）下午順利抵台，食藥署拚6月25日完成檢驗。（食藥署提供）

繼第一批15萬劑莫德納疫苗後，第二批共24萬劑疫苗已於今（18日）下午4點順利由華航CI5556貨機運送抵台，效期到今年12月15日。衛生福利部食品藥物管理署將力拚於6月25日完成檢驗，核發封緘證明書。

食藥署稍早表示，已於6月18日晚間完成與莫德納公司採購第二批次COVID-19疫苗，共24萬劑之冷鏈查核與樣品抽取，並攜回食藥署實驗室進行檢驗，若審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於7日後驗畢並核發封緘證明書。

食藥署指出，本次輸入疫苗批號3003184，於6月18日傍晚自盧森堡空運抵台入庫，食藥署同步派員赴倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈（保存於-25℃至-15℃），並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗。

若經審查文件資料與檢驗皆合格，食藥署最快於6月25日驗畢並核發封緘證明書，後續完成共23萬9400劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。