沈玉琳的好琴藝，被網友讚以為是周杰倫。 （17LIVE提供）

沈玉琳日前透過17LIVE直播開箱豪宅，由老婆吳曉純（芽芽）掌鏡，夫妻倆親自帶路介紹家中各處設計，頂級B＆O音響、75吋8K量子電視、35萬的自控系統窗簾、12人座大理石大餐桌等，沈玉琳笑說：「把新家佈置漂亮的好處是，回到家你就不會想出門了。」

沈玉琳家中圓夢擺放一台演奏用平台鋼琴，主要讓女兒從小練琴培養音樂素養，沈玉琳防疫期間在家常練琴，說：「因為疫情重新找回來這個興趣，覺得很珍惜。」很多人意外他會彈鋼琴，也透過直播露一手琴藝。

他透露鋼琴的啟蒙老師是高中時租屋處的房東太太，坐到鋼琴前沒看譜彈奏她教他的第一首樂曲，還隨性彈了理查克萊德門、阿甘正傳等，網友紛紛讚嘆：「好厲害，是真的會彈耶！」最後秀一首女兒最近要學的曲子，沈玉琳說女兒要學的新曲子，他一定得先練好再教她，展現暖爸面貌。

對於這期間演藝工作者只能窩在家裡，沈玉琳淡然說：「這也沒什麼好抱怨的，可能我苦，還有別人比我更苦，我們要維持正面能量，一個好的心境。」至於防疫期間的收入，他笑說：「演藝工作就是這樣，沒錄影就沒收入，收入停擺，但生命會幫自己找出口。」表示還好平時有儲蓄習慣，加上又開發副業賣起海鮮，笑稱「快變成海鮮達人了」

「藝起宅在家」緊接著接力直播分享防疫生活議題的藝人不斷增加，全明星電競女神洗菜19日晚7點分享宅家生活還要揪大家聊運動，郭彥均防疫期間在家堅持健身不間斷，21日晚10點將透過直播教大家在家如何運動，日籍藝人風田23日晚10點也準備透過直播廚藝大爆發，示範如何善用便利商店的東西簡單做菜。想看群星分享各自居家防疫生活，請至LIVE APP官方頻道。