台中港18日又有離岸風電印度籍男船員確診，目前已進行船上消毒。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中港18日又有離岸風電印度籍男船員確診，目前已進行船上消毒。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

繼上月25日二號碼頭2名風電外籍技師染疫後，台中港18日又有靠泊船塢碼頭預備進塢的離岸風電工作船「鯨鯊」輪印度籍男船員確診，目前船上船員共5人，體溫量測皆正常且無相關症狀，船方已展開全船消毒。

中央流行疫情指揮中心18日公布新冠肺炎新增一例境外移入個案，案13801為印度籍30多歲男性船員，3月5日自印度來台工作，4月3日登船出海工作，期間並無症狀，6月16日返回我國港口，因出境需要，於同日採檢，並於今日確診；個案在台期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

靠泊於台中港船塢碼頭預備進塢「低風險」離岸風電工作船「鯨鯊」輪，16日18名外籍船員下船返國，預計3日內離境，以專車載至醫院自費採檢後於旅館等待報告，檢驗結果其中一名印度籍船員為陽性，其餘17人為陰性。

船東已派員至船上深度消毒，疾管署上午派員登船檢疫，目前船上船員共5人，現場體溫量測皆正常，無相關症狀，已離船的18名船員與目前船上5名船員住艙區分屬於不同樓層。