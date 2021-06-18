摩根士丹利證券指出，台積電憑藉商業化「摩爾定律」，取得極大成功，帶動過去長時間的本益比擴張，但5奈米製程後的資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，因此，將台積電投資評等降至「中立」，與外資圈主流意見相左，推測合理股價為580元。

外資圈目前對台積電幾乎都給予「優於大盤」「買進」投資評等，目標價共識均值約落在749元，大摩降評並給予低於市場共識23％的股價預期，令人意外。

台積電17日順利在一天之內填息，18日股價雖小跌0.5％，收在601元，但外資連二日加碼台積電，18日買超4059張，在調節台股環境中逆勢回補。 摩根士丹利證券指出，台積電身為關鍵的「技術推動者」，已成為全球半導體企業市值最大的公司，2021年也是摩爾定律發展的重要里程碑，IBM在2奈米和台積電在1奈米雙雙取得突破。市場對台積電看法正向，認為其晶片微縮可望持續。

然而，摩根士丹利認為，台積電先進製程晶圓代工的ROI，將出現結構性下滑，主要理由是5奈米製程之後的資本支出，強度要高的多，其中有部分原因來自，台積電正在失去與艾斯摩爾（ASML）等關鍵設備供應商的議價能力。

根據3奈米晶圓的初步定價，大摩認為，成本不會進一步下降，摩爾定律的成本優勢已經結束。替代技術（例如先進的3D封裝）也可以達到提升晶片性能，可能削弱市場對3奈米、2奈米製程的一些需求。

因此，大摩認為，鑑於先進製程ROI下降，台積電在半導體上行周期中已不易維持50％毛利率，更不用說萬一產業進入下行周期，投資者或得重新思考台積電長期營運成長預期。整體而言，台積電2022～2023年毛利率可能會跌破50％，低於市場所賦予52％的共識。