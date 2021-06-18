行政院18日授權台積電及永齡基金會代表政府，分別洽談各500萬劑BNT疫苗。駐德國代表謝志偉在臉書表示，他和BNT某相關高層親自通話的過程中，BNT至今對供應疫苗給台灣，還是誠意十足，意願極高。

謝志偉18日在臉書貼文表示，台灣和美國等已被歐盟放進「入境解禁名單」，這個結果和之前德國外交部告訴他「德國將力挺台灣務必放進此波解禁名單」的承諾一致。這也和德國健康部部長連5年在世衛大會以不同方式為台灣仗義執言是一樣的。

謝志偉強調，德國經濟部繼上次部長親自出馬之後，迄今他們都還在居間協調我方和BNT的疫苗採購簽約，德國某官員則是幾乎每天和他通電話或發簡訊。這些天德國經濟部長還應他之請。特別指派專管相關業務的高階官員，親自與BNT高層就此舉行電話會談。這是他們對台灣的朋友情誼，也是對人道考量的堅持。

謝志偉指出，就他和BNT某相關高層親自通話的過程裡，如他所說過的，BNT在近來溝通的過程中一再向德國經濟部重複強調的，「一如以往，BNT至今對供應疫苗給台灣還是誠意十足，意願極高的」，而且「還是德國/歐洲的原廠貨」。此外，身為「德台協會」主席的國會議員Anita Schäfer女士也為此從旁盡了許多力，令人感念。