中國國家安全部副部長董經緯18日上午主持反間諜座談會。會議指境外間諜機關和各種敵對勢力對華「滲透竊密活動明顯加劇」，國安機關要深入開展「反奸防諜」工作，既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕後金主」。董經緯此次現身，間接否認關於他叛逃美國的傳聞。

海外民運圈子近日在推特盛傳，董經緯於2月中旬叛逃，帶著女兒從香港飛往美國。不過中共國安部今發布，董經緯今天上午主持召開座談會，學習貫徹4月26日起施行的《反間諜安全防範工作規定》。

國安部有關負責人指出，當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力的滲透竊密活動明顯加劇。特別是個別人員甘當「內奸」，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當「幕後金主」，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金。這些「內奸」和「幕後金主」，嚴重危害國家政治安全，「終將被釘在歷史的恥辱柱上。」

座談會稱，作為反間諜工作主管機關，國家安全部制定出台《規定》，是依法防範、制止、打擊危害國家安全違法犯罪活動的現實需要，有利於進一步壓實反間諜安全防範責任，更好地組織動員全社會力量打好反間諜「人民戰爭」。