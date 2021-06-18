立法院院會18日三讀通過攬才專法(外國專業人才延攬及僱用法 )修正草案，未來教育部公告的世界頂尖大學畢業生來台工作得免除2年工作經驗，另外，外國特定專業人才租稅優惠適用年限也由3年延長至5年。

國發會晚間發布新聞稿感謝立法院的支持，國發會主委龔明鑫特別感謝朝野立委在審查過程中的大力協助，讓本次修法後能為我國奠定更完善的攬才法規架構，讓更多國際優秀人才能夠「進得來」、「留得住」，以打造台灣成為亞太地區人才匯聚中心，成為名符其實的「亞洲矽谷」。

本次攬才專法修正，半年來幾經波折，原初的版本增列第七條讓全球前五百大大學畢業生可以直接來台工作，免除就業服務法需2年工作經驗的限制，但行政院通過的版本刪除這一條，後來5月10日立法院經濟委員會初審時，在立委提案要求下，再度讓這一條文入法，於今天獲得三讀。

本次三讀的攬才專法修正案，除了讓租稅優惠延長，讓全球頂尖大學畢業生得以直接來台工作，也增加居留及依親的友善規定，另外在原有科技、經濟等八大領域的「特定專業人才」之外，增列國防領域。

國發會表示，將於近期協同相關部會儘速完成子法及配套措施，陳報行政院，讓修正後的攬才專法能早日實施。