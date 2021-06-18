為減低疫情對勞工生活之衝擊，勞動部從6月15日開辦「勞工紓困貸款」，截至6月18日下午5時止，已有110萬9552人提出申請，銀行核貸34萬756件，因為申請件數已超過原預定50萬個貸款名額，爰銀行暫緩受理新申請案，待完成核貸作業後，再視情況滾動檢討。

勞動部了解勞工急需資金因應短期生活需求，對於已受理案件，各承貸銀行繼續審查及核貸，勞動部會持續協助聯徵及核貸作業，期望讓勞工朋友能及早獲得貸款資金紓困，勞動部也將視核貸情形，積極向行政院爭取預算。