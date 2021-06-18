坊間許多餐廳以「吃到飽」為噱頭，吸引民眾前來用餐，除了主餐以外，有些店家還會引進知名品牌冰淇淋，讓消費者感受到物超所值。對此，網友不免感到好奇，在專賣店單價偏高的冰淇淋，為什麼Buffet店家經得起客人狂吃，質疑真實成本是否沒那麼高，引起熱議。一位吃到飽餐廳前員工則透露，一球冰淇淋實際成本約30元，想要吃回本得挖20球。

網友在PTT上表示，有些吃到飽餐廳的店家會引進知名品牌冰淇淋，在外面小小一杯就賣80元、100元，但在店裡隨便吃都可以吃到5、600元。好奇問道，「感覺店家拿的成本是不是很低啊？不然哪經得起客人這樣狂吃。」猜測是品牌刻意營造出昂貴的假象，再用略高於市面其他冰淇淋的價格批給業者，讓餐廳能用他們的產品吸引顧客，創造三贏的局面。

對此，網友紛紛表示，「零售本來就比大量叫貨貴」、「純粹是外面賣太貴」、「不是都說大桶的超便宜？」、「大杯的加拿大賣120，台灣300多，去美國加拿大隨便都吃到吐」。

隨後，一位自稱為前吃到飽餐廳的員工留言指出，一大桶冰淇淋的進貨價為3000元，約可挖100至120球，換算下來單球的成本約30元，「願意吃20球就可以回本。」坦言價格很硬，肯用該品牌冰淇淋的餐廳真的是下重本。