碳鑫資材科技獲科技部「創新創業激勵(FITI)計畫」創業傑出獎。（中科提供／盧金足台中傳真）

強棒出擊！中科管理局輔導24組新創團隊參加科技部「創新創業激勵(FITI)計畫」第一梯次競賽，共計8組挺進15強決選，因應防疫，18日舉行線上頒獎典禮，「碳鑫資材科技」與「VorteSonic」等2團隊拿下「創業傑出獎」，各奪得200萬元創業獎金，「VM-FI聲麥無線」、「無電燚City」與「GTA Robotics」等3團隊獲「創業潛力獎」，各抱回25萬元創業獎金，新創團隊實力大放異彩。

中科管理局表示，榮獲創業傑出獎的「碳鑫資材科技」是由中科管理局單獨輔導，以循環經濟為核心，提供創新的材料讓客戶用更簡單及環保的方式進行城市採礦，獲獎時興奮激動發下豪語希望一起來改變世界。

「VorteSonic」研發超音波漩渦溶栓技術，運用龍捲風原理，疏鬆血栓結構，將血栓溶解藥物導入血栓深層，達成高效率溶栓。

此外，「VM-FI聲麥無線」開發一對多AI語音即時翻譯，可解決現有無線電導覽設備建置、租用與維護成本過高的問題。「無電燚City」自詡成為電器火災預防與設備健檢的專家，透過電足跡數據應用服務，遠離電線走火，降低災害發生風險。

值得一提的是，「GTA Robotics」以開發教育、競賽的人型機器人等，獲得創業潛力獎， 中科管理局輔導新創創業不遺餘力，透過創業課程、業師輔導、廠商鏈結、資金媒合等一站式輔導服務，陪伴新創團隊成長、茁壯，帶動國內創新創業風潮，同時協助學研機構將研發成果加速產業化。

疫情衝擊百工百業，中科管理局對新創團隊輔導持續挺進，以網路代替馬路，團隊隨時透過線上視訊會議接受中科管理局即時輔導，或與業師直接交流請益，保持彈性與維持效率，確保新創團隊持續發展與競爭力。

為力挺新創團隊，減緩疫情衝擊，也配合科技部自2021年5月17日起至12月31日免收進駐創新創業場域使用費，減輕團隊營運資金負擔，挹注新創團隊度過疫情，中科管理局盼團隊勇創事業新氣象，為科技帶來正能量。