中央流行疫情指揮中心在各地徵用集中檢疫所，嘉義縣目前有4處，先前因未公布地點引發民眾疑慮，18日嘉義縣議會臨時會時多位議員要求公布地點，其中太保原台糖宿舍因離住家等太近，議員要求縣府檢討，嘉義縣長翁章梁強調，集中檢疫所是中央評估所設，會請中央檢討。

因議員指出未公布反而造成民眾疑慮，翁章梁當場指示衛生局公布，衛生局長趙紋華說，嘉縣共有4處集中檢疫所，包括太保市大同技術學院太保分校宿舍、原台糖宿舍樺舍商旅、大林鎮精忠營區及中埔鄉東方明珠飯店。

嘉義縣議員詹琬蓁表示，周邊居民及商家看到商旅外搭帳篷，且有遊覽車載運疑確診者進住，引發居民恐慌，縣府應該公布地點並說清楚；李國勝也說，原台糖宿舍地點離住家太近，且附近都有商家、住戶，當地民眾原本要抗議，他認為疫情期間不應群聚而阻止，縣府應檢討不適當的地點；縣議員王啟澧指出，有居民發現垃圾曾在集中檢疫所前空間處理，有衛生安全及傳播疑慮，加上附近都是住宅，地點明顯不當，縣府應檢討。

此外，嘉義縣議員吳思蓉反映，有民眾說集中檢疫所精忠營區的伙食不佳，且下午4點就送便當，民眾吃飯時都已冷掉。

翁章梁表示，集中檢疫所是由中央進行評估後設置，一開始是移工到台灣時居家檢疫的地點，後來因雙北疫情爆發，集中檢疫所會收容輕症或無症狀者，至於垃圾處理等差錯，已請中央要求相關人員改進，至於樺舍地點不恰當，會再請中央檢討。

趙紋華說，集中檢疫所是中央徵用，已經跟中央提出建議，目前樺舍已不再有新的收容人員進入。