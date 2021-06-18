藝人王彩樺出道多年，擁有台灣「台灣濱崎步」之美名，52歲的她依然保養得宜，是演藝圈美魔女之一，分享美照總會讓粉絲驚艷。王彩樺日前與女兒黃于庭出席公益活動，母女倆人同框的畫面，讓許多粉絲朋友直呼：「根本是姐妹！」

王彩樺難得與女兒一起出席公益活動，母女倆人穿著黑色休閒上衣，並都戴著休閒帽子，倆人同框畫面神韻有幾分相似，宛如姊妹般的感情。王彩樺昨（17日）表示：「非常感恩站在防疫第一線的醫護人員，謝謝你們！勇敢守護台灣，不眠不休無私的付出，我們才能擁有未來的希望，我們一起抗疫，讓我們一起為醫護人員加油！」

王彩樺與女兒一起同出席公益活動。（圖/王彩樺 臉書）

王彩樺女兒黃于庭目前淡江大學資訊管理系，因為外型亮麗、出眾，不少製作人與導演都來詢問，未來是否有機會合作，連音樂人黃韻玲也上前詢問：「女兒是否喜歡唱歌，我可以栽培她。」王彩樺表示：「會尊重女兒意願，未來如果有意願闖蕩演藝圈，我會全力地支持她往這條路發展。」

黃于庭外型亮麗，宛如韓國女明星。（圖/王彩樺 臉書）

許多網友在底下留言表示：「2位姐妹都好美！」、「女兒真美！跟媽媽一樣！」、「謝謝超有愛心的彩樺姐和漂亮千金」、「一起支持有意義的活動，也謝謝所有醫護人員，辛苦了！」、「台灣濱崎步實至名歸，兩人站在一起跟姐妹ㄧ樣年輕」、「週五早安，真得是人間有愛，世界最美！」