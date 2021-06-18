日月潭水位逐漸回升，距離滿水位只差2公尺，不過，由於新冠肺炎疫情尚未明朗，醫護人員動員防疫，警消人員也配合防疫工作，因此，南投縣政府考量今年停辦日月潭萬人泳渡，近期內將邀集四季早泳會等單位會商確認。

今年逢苦旱，日月潭水位探底，因此，有人戲稱今年萬人泳渡可能要變成萬人路跑；不過，最近幾波降雨，讓日月潭水位逐漸回升到746公尺，距離滿水位748公尺，只差2公尺，而且，預期下周就可以達到滿水位。

但是，新冠肺炎疫情擴散，讓數萬人聚集的日月潭泳渡充滿不確定因素，往年，泳渡從5月開始報名，今年卻都還沒有開始作業。

南投縣副縣長陳正昇表示，目前疫情尚未明朗，大型活動會有群聚感染的疑慮；而且，醫護人員動員防疫，人力吃緊，警消人員也要支援防疫工作，使得萬人泳渡的安全維護、交通疏導，都有實際的困難。

因此，縣府考量今年停辦日月潭萬人泳渡，近日內將邀集衛生局、教育處、警察局、消防局、及埔里四季早泳會等單位會商。