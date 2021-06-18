本土疫情衝擊業界，許多行業抵擋不了疫情下的虧損而拉下鐵門，有位彰化周姓餐廳業者表示，在新聞上看到有失業男子餓了好幾天，甚至到警局跪求一碗泡麵，雖然自己營業額幾乎腰斬，但仍發起愛心待用燒肉飯給需要的人，只要自己能力所及，就能成為雪中送炭的援助之手。

彰化市東東美食館店長周寅瑄表示，日前在新聞上看到有失業民眾餓了整天，甚至到警局要一碗泡麵溫飽，因此發起店內提供100份愛心待用餐，任何因為失業被解僱、沒有工作、生活走投無路的人，只要有需要都可以來拿。

周寅瑄說，其實今年一月就開始在推動愛心待用餐，因為整體大環境不太好，一開始很多豬農產業的同業友人來資助，畜牧界對於社會公益活動雖然聲量小，但從未缺席，後來臉書上不認識的民眾也一呼百應，一份愛心待用餐50元，截至今天贊助份數累積已近600份。

「自己店內業績也大受疫情影響，沒內用客、沒團餐，只剩下散客以及電商平台，營業額少了整整三到四成，但既然生意還能做也算是不錯，也因此發願做點小事，希望可以在能力所及範圍幫助更多的人，也謝謝民眾的支持」

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，東東拋磚引玉推出100份，養豬業友人也響應贊助，自己的李英嬌牧場也二話不說贊助100份，許多民眾在疫情下面臨的困苦我們很難想像，但至少讓他們吃飽我們也能使得上力，社會的溫暖不會因為疫情而中止。