汽車行業自2020年開始受到接二連三的打擊，汽車產業卻又是很多國家經濟的重要行業、銀行企業融資的大客戶。法國外貿銀行亞太區研究部18日發布報告研判，疫情爆發以來最嚴重的汽車芯片短缺問題，有機會在2021年下半年開始緩解，惟缺貨壓力仍會持續到2022年。

法國外貿銀行研究團隊分析原因有二：一、政治壓力促使晶片製造商生產更多汽車晶片，像台積電汽車晶片收入在2021Q1出現明顯回升；二、晶片製造商會將更多產能分配給汽車行業，惟具體影響預計要到2023年才會顯現。

法外貿銀指出，中期來看，汽車晶片需求會隨著電動車興起而繼續增長，預計2020～2025年間將會增長 61％，汽車晶片占半導體總 使用量的份額也會從2020年的9％上升到2025年的11％。亞洲的台灣和韓國等擁有技術優勢的經濟體將會更加受益。

新冠疫情全球大流行以來，封城、限制跨區移動等措施，汽車銷售量自然減少，隨著歐美國家接種疫苗大增，經濟活動逐步恢復，汽車行業生意略有起色，但生產和銷售仍低於疫情前水準。2021年1月至4月，僅中國市場表現相對出色，銷量和產量均高於2019年同期。但其他國家在供需兩方面仍面臨不同程度的阻礙。

法外貿銀認為，雖然疫情期間被壓抑的需求支撐著銷量，但拖累汽車行業復甦的真正挑戰是晶片短缺，缺乏關鍵零件使得汽車製造商2021年被迫暫停生產，對中國以外的亞洲、歐洲和美國都產生了不同程度的影響，其中美國受到的衝擊最大。歐洲和美國減產較為嚴重，相較疫情前分別下滑了25％和33％。