松鴉銜植物準備築巢。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

帝雉在無人的園區內漫步。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

因應新冠肺炎疫情三級警戒，林務局嘉義林區管理處轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道配合防疫持續暫停開放至6月28日，阿里山國家森林遊樂區於休園期間雖然少了遊客，但是山羌、臺灣獼猴、黑長尾雉、酒紅朱雀等野生動物們紛紛自在的出來覓食，十分熱鬧。

配合新冠肺炎防疫措施，避免民眾流動增加感染風險，阿里山國家森林遊樂區自5月18日起暫停開放，並配合延長休園期限至6月28日，目前休園屆滿1個月，許多野生動物卻因此迎來難得的「悠閒時光」。短短1個月的休園期間，動物們休養生息的活動顯而易見。

嘉義林管處表示，工作人員於例行性巡檢時，在著名的賞花景點沼平公園一帶，見到成群的臺灣獼猴家族，大帶小、母抱子，輕鬆在開闊的草原上休憩；各種鳥類也自在的覓食，如園區中的黑長尾雉（即帝雉）優游自在的在小笠原觀景台附近漫步，還有山羌也出現在平台附近。

嘉義林管處說，工作人員在野外巧遇野生動物時，皆以「不接觸、不干擾、不餵食」為原則，以不影響牠們的生活與習慣為原則，讓野生動物可以在山林裡生生不息，期待日後園區重新開放，民眾亦保有這樣的行為，讓這片山林的動物擁有自在的環境，持續展現精采多元的樣貌。疫情期間為讓民眾親近自然不間斷，「阿里山國家森林遊樂區FB粉絲專頁」將持續發布園區美景、動植物照片及互動活動。