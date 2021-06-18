全台麵粉供應大廠聯華實業（1219）去年即宣布，將與鼎泰豐麵粉供應商僑泰興簽訂合作意向書，規劃入股聯華製粉食品，以強化麵粉事業營運規模與生產效率，18日聯華代子公司聯華製粉食品公告，僑泰興將持有25％股權，雙方策略聯手將有望讓麵粉市占從現有24％提升逾30％。

聯華實業17日即公告子公司聯華製粉食品通過現金增資案，將發行2500萬股、發行總額達6.125億元，發行價格為24.5元，18日再公告補充合約內容即是僑泰興投資聯華製粉25％持股。

聯華製粉食品受惠原物料上漲，反應5月營收2.88億元年增6.02％，聯華實業投控目前為全台產量最大的麵粉廠，國內市占達24％，2019年轉型為控股公司，旗下事業分割為麵食、租賃及電子事業，其中麵食事業透過分割成立聯華製粉食品公司，接著與僑泰興進行策略合作，以生產高端麵粉供應，搶攻市占。

至於僑泰興於1953年成立，以嘉禾牌麵粉聞名餐飲業界，2018年僑泰興更耗資重本引進新機台與建設新廠區，同時自主管理，主動爭取SQF認證，用行動為消費者食安把關，也獲得鼎泰豐 、馬可先生、南僑集團及朱記餡餅等知名品牌指名使用。目前聯華旗下麵粉品牌有「水手牌」等，與僑泰興聯手搶攻更大市占。