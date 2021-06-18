行情總在絕望中誕生、在懷疑中成長，5/14在股市最悲觀的情況，筆者在專欄建議「越是恐慌、越要買股票」，當時大家都很恐慌，所以筆者推薦三檔ETF，分別是國泰永續高股息（00878）、元大台灣ESG永續（00850）與台灣50正2（00631L），其中台灣50正2（00631L）漲幅超過20％，完全證明「越是恐慌、越要買股票」，現在當大部分人都還在懷疑行情時，你也跟著懷疑行情，恐錯失股市成長好機會，如果還是放心不下，目前有三檔高殖利率「績優股」給大家參考。

遠雄：營建類股，投資人可能會擔心政府打房，受疫情影響，看房的人大幅減少，影響產業生計，為促進經濟，政府打房力道縮減，最新的台灣央行的理監事會議，也未再針對房市貸款做進一步的限縮，國際原物料大幅上漲，帶動建材全面上漲，房價難以下跌，量縮價平只是暫時性的整理現象，等待疫情回穩，房市將恢復穩定成長，帶動遠雄獲利重回成長模式。

從基本面來看，政府打房、大巨蛋都未影響遠雄的獲利能力，第1季合併財報，EPS達0.97元，獲利表現大幅超越去年同期，過去五年公司殖利率都在7-9％之間徘徊，目前殖利率高達8.33％，股價仍相當超值，技術面剛除息，遠雄過去填息機率高，短線可以考慮賺除息策略，54元附近進場，填息57.5就出場。

台泥：疫情影響，全球各國大興基礎建設，鋼鐵、水泥都是基礎建設的重要原料，水泥報價維持高檔，帶動公司營收獲利持續向上，第一季每股盈餘0.57元，相較於去年同期年成長10％，預估今年全年獲利可維持4.4元左右，本益比只有12倍，現金殖利率高達6.6％，股價在50-52.5區間震盪，50元附近不跌都是不錯的買點。

中興電：鴻海入股碩禾，未來將積極發展電動車相關產業，市場重心聚焦乾淨能源的使用，太陽能概念股再度成為市場焦點，加上美國政府在拜登領導下，持續聚焦綠能領域，全球太陽能產業將進入成長期，中興電在台南七股、花蓮及洄瀾東電的太陽能電廠，將在今年8月陸續併聯發電，對於未來獲利有極大助益，公司第一季每股盈餘1.31元，維持相對高檔，預估今年EPS將挑戰3.6元以上，現金殖利率4.29％，股價依舊超值，技術面準備突破季線，建議在季線附近可以進場買進。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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