民進黨反對公開3+11會議紀錄！立法院今日院會進行「紓困4.0追加預算案」三讀。經過兩天朝野協商後，多項國人關心的主決議院會表決遭到民進黨封殺，國民黨立委洪孟楷指出，除了大家關心的3+11，民進黨還擋「公開第二類政府官員接種名單」、「國產疫苗比照國際做第三期」、「擴大採購國外疫苗至4000萬劑」等8案。PTT網友反應一面倒喊「太扯了」。

國產疫苗廠商高端。(圖/高端公司臉書粉專)

洪孟楷18日在臉書表示，基本上，國人這段時間最關心的疫苗數量、會議紀錄、國產疫苗三期實驗、政府官員接種名單，民進黨全用人數多的優勢給全部擋下，包括「擋採購充足的疫苗」、「擋范雲3+11的會議紀錄公開」、「擋EUA審查過程需公開直播、不讓全民檢視」、「擋衛福部重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格」、「擋國產疫苗須經三期人體實驗後才能讓國人施打」。此外，還擋「公開第二類政府官員接種名單」、「拒絕調查民進黨社群中心主任范綱皓造謠散播假消息」。

民進黨立院黨團，今擋下8個在野黨提案。(圖/國民黨文傳會副主委 鄭世維 臉書)

總統兼民進黨黨主席 蔡英文。(圖/本報資料照)

國民黨台北市議員徐巧芯在臉書高呼，「今天的立法院，民進黨不演了！」，同黨北市議員游淑慧也在臉書痛批，「民進黨不倒，台灣被弄倒，看看62席反對按鈕工具人，都擋掉什麼」。

國民黨立院黨團提案。(圖/摘自 洪孟楷臉書)

國民黨立院黨團提案。(圖/摘自 洪孟楷臉書)

國民黨立院黨團提案。(圖/摘自 洪孟楷臉書)

國民黨立院黨團提案。(圖/摘自 洪孟楷臉書)

經營PTT論壇許久的徐巧芯，也將此事公布在八卦版，引起網友熱烈討論，累計數6百則網友留言，「是在否決三小，真要大家當高端白老鼠？」、「第二類名單為什麼不能公布」、「民進黨不倒 台灣一定倒」、「3+11不能公開？是誰這麼重要？」、「完全不演了」、「這次國民黨提案都不錯」、「民進黨根本是無法無天了」。

今日立法院院會進行紓困4.0追加預算案三讀。經過兩天朝野協商後，多項國人關心的主決議院會表決遭到民進黨封殺，提案內容原封不動，告訴大家民進黨擋了什麼決議： 1.擋採購充足的疫苗。 2.擋3+11的會議紀錄公開！ 3.擋EUA審查過程需公開... 由洪孟楷發佈於 2021年6月18日 星期五

「民進黨不倒，台灣被弄倒」 看看 #62席反對按鈕工具人... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年6月18日 星期五