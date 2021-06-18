中國發射了首個軌道太空站模組，並將3名太空人送進太空站。如果國際太空站按原訂計劃於2024年中止，中國將成為唯一營運在軌太空站的國家。（圖／新華社)

中國首度將3名太空人送進自建太空站後，開啟了中國太空強權時代，成為全球3個太空強國之一。未來俄羅斯可能於2024年退出國際太空站，在與中國合作的太空計劃持續推動下，地緣政治格局將拓展至太空，形成俄中合作與美國等西方國家對抗的兩大陣營，太空競爭將進入一個更為激烈的全新時代。

《紐約時報》報導指出，前蘇聯在63年前首先將第一顆衛星與第一名太空人送入軌道，但在隨後的太空競賽中逐漸落後於美國太空總署(NASA)。蘇聯解體之後，俄羅斯仍然是一個穩定的太空強國，也與美國一起建造和運作國際太空站(ISS)。，現在俄羅斯太空計畫的未來取決於新太空強國——中國。俄中多年合作，已制定雄心勃勃的計畫，與美國及西方國家開創與第一次太空競爭同樣激烈的新時代。

卡內基莫斯科中心研究員加布耶夫(Alexander Gabuev)說，中國有雄心勃勃的航太項目，俄羅斯也需要合作夥伴，而這樣的合作夥伴關係反映了當今世界的地緣政治現狀。

神舟12號載人飛船入軌後，採用自主快速交會對接模式成功對接天和核心艙，與此前已對接的天舟二號貨運飛船一起構成三艙（船）組合體，整個交會對接過程歷時約6.5小時。（圖／新華社）

報導指出，俄羅斯官員已經表示，有關協議於2024年結束時，他們可能會退出國際太空站。國際太空站曾被吹捧為國家之間即便關係緊張時也能合作的象徵，但現在這種緊張關係已經到了難以預測的地步。

俄羅斯在太空領域擁有豐富經驗，但因經濟資源不足而很難維持下去。相比之下，中國在進入太空探索方面相對較晚，卻完成了俄羅斯和前蘇聯未能完成的任務，躍居太空強國之列，包括上個月在火星上著陸和部署一輛火星車。

中國在進入太空探索方面相對較晚，卻完成了俄羅斯和前蘇聯未能完成的任務，躍居太空強國之列，包括上個月在火星上著陸和部署一輛火星車。（圖／中新社）

中國於2003年將第一批太空人送入太空後，從未被邀請加入國際太空站，原因是美國國會2011年立法禁止NASA與中國航天局合作，因為擔心有間諜活動的風險。天宮太空站設計師之一楊宏說，「國外的長期封鎖倒逼我們的自主創新。我們一定要有自己的，不能永遠跟在別人後面跑。」現在中國發射了首個軌道太空站模組，並將3名太空人送進太空站。如果國際太空站按原訂計劃中止，中國將成為唯一營運在軌太空站的國家。

報導表示，在宣佈共建月球科研站後，中俄兩國又宣佈在2024年聯手對一顆名為振盪天星(Kamo’oalewa)的小行星進行機器人探測任務。俄國專家說，這是一種自然的合作關係，俄羅斯有很多專業知識，中國有足夠的資金。中國加入後，很多因缺乏經費的俄羅斯大型太空計劃重新復活，其中包括始於1950年代名為「月球」的機器人項目，它們將與中國嫦娥計劃合作，在2026年至2030年之間攜帶新月球站的第一批構件登上月球。美國海軍戰爭學院詹森─弗里斯評論稱，「中國讓俄羅斯在太空競賽中的地位，遠遠超過了俄羅斯經濟所能支持的水準。」