天后蕭亞軒今年2月傳出遭愛犬「弟弟」咬傷，她和小她16歲男友黃皓臉部都遭殃，尤其蕭亞軒右臉傷勢嚴重，所幸緊急送醫治療無大礙；在受傷休養幾個月時間內，蕭亞軒分享生活點滴時，都能看到右臉貼著美容膠帶，今（18）日更釋出一段素顏影片曝近況，網友卻大吃一驚，尷尬直言「認不出來」。

18日晚間蕭亞軒在IG上傳一段自拍短片，像是跟粉絲們報告近況，寫著「會好的會好的#god」；畫面中蕭亞軒一頭金髮，臉上也沒有上妝，右臉嘴唇邊更用美容膠帶貼著，膠帶下就是幾個月前遭「弟弟」咬傷的部位，而蕭亞軒面容也略顯疲態。

蕭亞軒素顏近況有網友嚇到直呼「認不出來」。(圖/ 摘自蕭亞軒IG)

影片曝光後，也引起不少藝人朋友和粉絲留言鼓勵，「一定都會好好的」、「我們愛妳，加油」、「妳會好的，我們都很愛妳，一定要相信妳自己」；但也有部分網友被蕭亞軒素顏震撼，紛紛嚇得直呼「第一時間沒認出來」、「怎麼變得跟印象中的蕭亞軒不一樣」、「對不起我沒看出是蕭亞軒」。

蕭亞軒的愛犬「弟弟」是一隻拉不拉多犬，也是她收養的流浪狗中其中一隻，雖然當時被咬到傷勢很嚴重，但蕭亞軒仍很有愛地解釋，弟弟腦裡有長東西，導致無法控制自己行為，才會發生這起意外；而據悉，蕭亞軒也不是第一次被愛犬所傷，她卻依舊用滿滿的愛和包容，對待她的寵物們。